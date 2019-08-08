Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Торонто, обыграв Бенчич

Украинка Элина Свитолина в третьем круге турнира в Торонто (Канада) одержала победу над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич – 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 19 минут.
За право выйти в полуфинал Свитолина сразится с американской Софией Кенин.
Торонто (Канада)
Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale
Призовой фонд 2 529 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 6) – Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – 6:2, 6:4
Загрузка...