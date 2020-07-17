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Свитолина выиграла выставочный турнир в Берлине, победив в финале Квитову

18:17
Элина Свитолина. Фото Facebook.
Элина Свитолина. Фото Facebook.
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Победительницей выставочного турнира в Берлине (Германия) стала украинка Элина Свитолина. В финале она победила чешку Петру Квитову (3:6, 6:1, 10:5).

Матч продолжался один час и 25 минут. Обе теннисистки сделали по четыре эйса и совершили по пять двойных ошибок. Мужской турнир ранее выиграл Доминик Тим.

В полуфинале ранее Свитолина обыграла Анастасию Севастову из Латвии, а Квитова — голландку Кики Бертенс.

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