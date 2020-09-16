Свитолина выбила Павлюченкову с турнира в Риме
16 сентября 2020, 23:39
Украинка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира в Риме. В матче 2-го круга четвертая ракетка турнира одолела россиянку Анастасию Павлюченкову — 6:3, 7:6.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 4) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:3, 6:3
Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Мария Боузкова (Чехия) — 7:5, 7:6 (7:3)
Даяна Ястремская (Украина) — Аманда Анисимова (США) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:4
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