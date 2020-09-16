Свитолина выбила Павлюченкову с турнира в Риме

Украинка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира в Риме. В матче 2-го круга четвертая ракетка турнира одолела россиянку Анастасию Павлюченкову — 6:3, 7:6.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 4) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:3, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Мария Боузкова (Чехия) — 7:5, 7:6 (7:3)

Даяна Ястремская (Украина) — Аманда Анисимова (США) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:4