Свитолина выбила Кузнецову с турнира в Риме

Украинка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Риме. В третьем круге четвертая «сеяная» обыграла россиянку Светлану Кузнецову.

В четвертьфинале Свитолина встретится с победителем матча между Полоной Херцог и Маркетой Вондроушовой.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 4) — Светлана Кузнецова (Россия) — 7:6 (8:6), 6:4