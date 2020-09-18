Свитолина выбила Кузнецову с турнира в Риме
22:17
Украинка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Риме. В третьем круге четвертая «сеяная» обыграла россиянку Светлану Кузнецову.
В четвертьфинале Свитолина встретится с победителем матча между Полоной Херцог и Маркетой Вондроушовой.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 4) — Светлана Кузнецова (Россия) — 7:6 (8:6), 6:4
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