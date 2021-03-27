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Свитолина выбила Александрову с турнира в Майами

23:04

Украинка Элина Свитолина вышла в четвертый круг турнира в Майами. В матче 3-го круга пятая ракетка турнира победила россиянку Екатерину Александрову — 7:6 (7:1), 6:4.

Соперница Свитолиной определится в матче Петры Квитовой и Йоханны Конты.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Екатерина Александрова (Россия, 30) — 7:6 (7:1), 6:4

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/miami/2021/

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