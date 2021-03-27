Свитолина выбила Александрову с турнира в Майами
23:04
Украинка Элина Свитолина вышла в четвертый круг турнира в Майами. В матче 3-го круга пятая ракетка турнира победила россиянку Екатерину Александрову — 7:6 (7:1), 6:4.
Соперница Свитолиной определится в матче Петры Квитовой и Йоханны Конты.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 260 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Екатерина Александрова (Россия, 30) — 7:6 (7:1), 6:4
Дополнительная информация:
4
Зачет
vs
1
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