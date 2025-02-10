Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

10 февраля 2025, 22:36

Свитолина, Жабер и Бадоса вышли во второй круг турнира в Дохе

Руслан Минаев

Украинка Элина Свитолина победила чешку Маркету Вондроушову в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дохе — 0:6, 6:2, 7:5. Матч длился 1 час 55 минут.

Свитолина во втором круге сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Туниска Онс Жабер победила в первом круге американку Маккартни Кесслер — 6:2, 6:0.

Соперницей Жабер станет китаянка Чжэн Циньвэнь.

Испанка Паула Бадоса обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (6:3, 4:6, 6:2) и встретится в следующем матче с американкой Амандой Анисимовой.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 0:6, 6:2, 7:5

Онс Жабер (Тунис) — Маккартни Кесслер (США) — 6:2, 6:0

Паула Бадоса (Испания, 9) — Рената Сарасуа (Мексика, LL) — 6:3, 4:6, 6:2

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Маркета Вондроушова
Онс Жабер
Элина Свитолина
Читайте также
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Захарова предложила оплатить ЮНЕСКО билеты до Севастополя для посещения панорамы
Небензя назвал очередной отпиской ответ Гутерриша на письмо Лаврова по Буче
Что произошло за день 10 июня. Главное
Церемония открытия ЧМ-2026: три страны, три шоу, Шакира и Кэти Перри
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира в Дохе

Самсонова проиграла Остапенко во втором круге турнира в Дохе
Новости
RSS RSS
Все новости