Свитолина, Жабер и Бадоса вышли во второй круг турнира в Дохе
Украинка Элина Свитолина победила чешку Маркету Вондроушову в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дохе — 0:6, 6:2, 7:5. Матч длился 1 час 55 минут.
Свитолина во втором круге сыграет с американкой Джессикой Пегулой.
Туниска Онс Жабер победила в первом круге американку Маккартни Кесслер — 6:2, 6:0.
Соперницей Жабер станет китаянка Чжэн Циньвэнь.
Испанка Паула Бадоса обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (6:3, 4:6, 6:2) и встретится в следующем матче с американкой Амандой Анисимовой.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025
Призовой фонд 3 654 963 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Свитолина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 0:6, 6:2, 7:5
Онс Жабер (Тунис) — Маккартни Кесслер (США) — 6:2, 6:0
Паула Бадоса (Испания, 9) — Рената Сарасуа (Мексика, LL) — 6:3, 4:6, 6:2