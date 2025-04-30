Свитолина вышла в полуфинал «тысячника» в Мадриде
Украинка Элина Свитолина стала полуфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Мадриде.
В 1/4 финала 17-я ракетка мира победила японку Моюку Утидзиму со счетом 6:2, 6:1. Матч длился 54 минуты.
В следующем матче Свитолина сыграет с победительницей игры Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Марта Костюк (Украина, 24).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина, 17) — Моюка Утидзима (Япония) — 6:2, 6:1
