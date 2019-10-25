Свитолина сыграет с Андрееску и Халеп на Итоговом турнире WTA, а Барти — с Осакой и Квитовой
16:00
Состоялась жеребьевка итогового турнира WTA, который состоится в Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября.
В Красную группу попали Эшли Барти, Наоми Осака, Петра Квитова и Белинда Бенчич.
Фиолетовую группу составили Каролина Плишкова, Бьянка Андрееску, Симона Халеп и Элина Свитолина.
It's here ?— WTA (@WTA) October 25, 2019
Check out the @WTAFinals Draw --> https://t.co/bVak7zX9rn pic.twitter.com/rQYOhtKSO4
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