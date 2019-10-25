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Свитолина сыграет с Андрееску и Халеп на Итоговом турнире WTA, а Барти — с Осакой и Квитовой

16:00
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Состоялась жеребьевка итогового турнира WTA, который состоится в Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября.

В Красную группу попали Эшли Барти, Наоми Осака, Петра Квитова и Белинда Бенчич.

Фиолетовую группу составили Каролина Плишкова, Бьянка Андрееску, Симона Халеп и Элина Свитолина.

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