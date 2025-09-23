Свитолина снялась с «тысячника» в Пекине

Украинская теннисистка Элина Свитолина пропустит турнир в Пекине из-за травмы бедра.

31-летняя спортсменка была 11-й «сеяной» на «тысячнике». Ее место в основной сетке заняла представительница Польши Магда Линетт.

На прошлой неделе Свитолина играла на Кубке Билли Джин Кинг, где сборная Украины дошла до полуфинала.

Турнир в Пекине стартует 24 сентября и продлится до 5 октября. В 2024 году победительницей соревнований в женском одиночном разряде стала американка Коко Гауфф.