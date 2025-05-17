Свитолина снялась с «пятисотника» в Страсбурге

Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила, что приняла решение сняться с турнира WTA 500 в Страсбурге из-за травмы.

Соревнования пройдут с 19 по 24 мая.

«К сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Страсбурге из-за небольшой травмы, которую я получила в Риме. Вы все знаете, что Страсбург занимает особое место в моем сердце — именно здесь я выиграла свой первый титул WTA после рождения ребенка. Мне очень нравится играть здесь, перед потрясающей публикой. Надеюсь вернуться сюда в 2026 году. Сейчас сосредотачиваюсь на «Ролан Гаррос», — написала спортсменка в соцсетях.

30-летняя Свитолина занимает 14-е место в рейтинге WTA. Ранее она дошла до четвертьфинала турнира в Риме, где уступила американке Пейтон Стирнс (2:6, 6:4, 6:7 (4:7)).