Свитолина рассказала о победе над Александровой в 1/8 финала турнира в Абу-Даби
10:08
Элина Свитолина прокомментировала победу в трех сетах над россиянкой Екатериной Александровой (6:2, 6:7, 7:6) в 1/8 финала турнира в Абу-Даби.
«Мне очень понравилась игра Александровой, ее удары, особенно в движении. Но в заключительном сете при счете 3:5 мне удалось вернуться в игру, а потом и победить на тай-брейке. Это прибавило сил, положительных эмоций, продолжаем двигаться к финалу», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.
Следующей соперницей украинки станет еще одна представительница России Вероника Кудерметова.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю