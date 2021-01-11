Свитолина рассказала о победе над Александровой в 1/8 финала турнира в Абу-Даби

Элина Свитолина прокомментировала победу в трех сетах над россиянкой Екатериной Александровой (6:2, 6:7, 7:6) в 1/8 финала турнира в Абу-Даби.

«Мне очень понравилась игра Александровой, ее удары, особенно в движении. Но в заключительном сете при счете 3:5 мне удалось вернуться в игру, а потом и победить на тай-брейке. Это прибавило сил, положительных эмоций, продолжаем двигаться к финалу», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

Следующей соперницей украинки станет еще одна представительница России Вероника Кудерметова.