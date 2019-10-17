Свитолина прокомментировала сенсационное поражение от Кудерметовой на «ВТБ Кубке Кремля»

Украинская теннисистка, четвертая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала поражение от россиянки Вероники Кудерметовой во втором раунде «ВТБ Кубка Кремля»

— Мне кажется, это был непростой матч, но мы играли хорошо в третьем сете, — цитирует официальный сайт турнира украинку. — Концовка встречи получилась упорной. К сожалению, все сложилось не в мою пользу.

Буду восстанавливаться и готовиться к итоговому турниру в Шэньчжэне. Определенно настрой у меня позитивный, потому что мне предстоит защитить свой титул. Очень этого жду. Я постараюсь выложиться на все 100%, остался последний рывок, ведь это заключительный турнир в сезоне.