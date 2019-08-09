Свитолина проиграла Кенин в 1/4 финала турнира в Торонто

Украинка Элина Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Торонто (Канада) от американки Софии Кенин – 6:7 (2:7), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

За право выйти в финал Кенин сразится с победительницей встречи Каролина Плишкова (Чехия) – Бьянка Андрееску (Канада).

Торонто (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 529 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

София Кенин (США) – Элина Свитолина (Украина, 6) – 7:6 (7:2), 6:4