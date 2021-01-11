Свитолина поделилась ожиданиями от матча против Кудерметовой

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Вероникой Кудерметовой в 1/4 финала турнира в Абу-Даби.

«Что сказать о следующем матче? Мы с Вероникой встречались только раз, и тот матч сложился для меня неудачно (в 1/8 финала Кубка Кремля-2019 украинка уступила в трех сетах — прим. «СЭ»). Сейчас я постараюсь взять реванш, надеюсь, будет хороший матч. Знаю, у Кудерметовой очень сильные плоские удары, я к этому готова», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

Встреча Свитолина — Кудерметова состоится сегодня. Ориентировочное время начала игры — 13.45 (мск).