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Свитолина объяснила, почему проиграла Барти в финале Итогового турнира

14:46
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Украинская теннисистка Элина Свитолина — о финале Итогового турнира WTA. В финальном матче она уступила австралийке Эшли Барти (4:6, 3:6).

— Барти сыграла великолепный матч сегодня. Она отыграла на 100 процентов, — цитирует украинку ASAP Sports. — Она сыграла на все 100 процентов. Мне было очень и очень тяжело. В первом сете у меня был один небольшой шанс. К сожалению, она отлично сыграла на линии. У меня не было других шансов отыграться.

А потом в первом сете все случилось очень быстро. Ключевым был первый сет, я думаю. Во втором сете у меня были взлеты и падения. Но она сегодня отыграла очень хорошо. Мне было тяжело что-то сделать. Думаю, что я упустила несколько возможностей, что и оказалось решающим. Но она не зря первая ракетка мира.

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