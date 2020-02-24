Свитолина не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина во втором круге турнира в Дохе уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 3:6, 3:6.

Украинка сделала два эйса, совершила две двойные ошибки и не взяла ни одного брейк-пойнта. 18-летняя американка один раз подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и взяла три брейка из шести.

В третьем круге Анисимова встретится с победительницей пары Светлана Кузнецова — Ига Швентек.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Аманда Анисимова (США) — Элина Свитолина (Украина, 5) — 6:3, 6:3