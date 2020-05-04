Свитолина напекла блинов, танцуя под Майкла Джексона
13:02
Украинка Элина Свитолина опубликовала ролик, на котором она печет блины, пританцовывая под песню Майкла Джексона Billie Jean.
— Горячо-горячо-горячо, — написала Свитолина.
Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. На счету украинской теннисистки 14 титулов. Напомним, что сезон в теннисе прерван до июля.
На 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 случай заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 418 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Украине составляет 303 человека, сегодня зафиксировано 15 случаев смерти.