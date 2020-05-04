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Свитолина напекла блинов, танцуя под Майкла Джексона

13:02
Элина Свитолина. Фото Reuters
Элина Свитолина. Фото Reuters

Украинка Элина Свитолина опубликовала ролик, на котором она печет блины, пританцовывая под песню Майкла Джексона Billie Jean.

— Горячо-горячо-горячо, — написала Свитолина.

Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. На счету украинской теннисистки 14 титулов. Напомним, что сезон в теннисе прерван до июля.

На 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 случай заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 418 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Украине составляет 303 человека, сегодня зафиксировано 15 случаев смерти.

@elinasvitolina

Almost burnt my cr?pe ? ##foryou ##fyp ##brighterinside ##dance ##foryoupage

? original sound — Vladimir Grand

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