Свитолина на карантине устала от саморазвития

Элина Свитолина выложила новое фото в своем Instagram. Сезон из-за пандемии коронавируса прерван до 13 июля. Украинка занимает пятое место в рейтинге WTA.

— Настроение: устала от саморазвития, — подписала фото Свитолина.

По последним данным, в мире зарегистрированы 1 835 373 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 113 362 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 421 143 человека выздоровели.

По данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, всего в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.