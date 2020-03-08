Свитолина и Боузкова сыграют в финале турнира в Монтеррее

Украинка Элина Свитолина в полуфинале турнира в Монтеррее (Мексика) разгромила голландку Аранчу Рус, отдав ей лишь один гейм. Продолжительность противостояния составила 52 минуты.

В финале Элина сыграет с чешкой Марией Боузковой, посеянной на турнире под девятым номером.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Элина Свитолина (Украина, 1) — Аранча Рус (Голландия) — 6:0,6:1

Мария Боузкова (Чехия, 9) — Джоанна Конта (Великобритания, 2) — 6:3, 6:4