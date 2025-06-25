Теннис
25 июня, 17:39

Свитолина уступила Хаддад Майе во втором круге турнира в Бад-Хомбурге

Руслан Минаев

Украинка Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге.

Во втором круге 14-я ракетка мира уступила бразильянке Беатрис Хаддад Майе со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (7:9). Матч длился 2 часа 30 минут.

На тай-брейке третьей партии Свитолина отыграла четыре матчбола.

21-я ракетка мира за выход в полуфинал сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Элина Свитолина (Украина, 7) — 3:6, 6:4, 7:6 (9:7)

Теннис
Элина Свитолина
  • Alexander Loginov

    Одной нерукопожатной меньше. Это радует.

    26.06.2025

  • belaruss

    так родители воспитали,в отличии от тебя, с детства отвергать тех,для кого ненавистна Россия и ее народ,за одесской немолодой еврейкой такой грешок числится,не веришь,гугл в помощь,что и как говорила о России свитолина

    25.06.2025

  • Фирсыч

    "Злой чечен ползёт на берег..." барон де Лермонт.

    25.06.2025

  • belaruss

    Наверное всё же больше приятная новость чем пофигу

    25.06.2025

