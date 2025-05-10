Теннис
10 мая, 19:03

Свитолина вышла в четвертый круг «тысячника» в Риме

Руслан Минаев

Украинка Элина Свитолина пробилась в четвертый круг турнира серии WTA 1000 в Риме.

В третьем круге 14-я ракетка мира в трех сетах победила американку Хэйли Баптист (90-я ракетка) со счетом 6:4, 3:6, 6:4. Матч длился 2 часа 32 минуты.

В следующем матче Свитолина встретится с американкой Даниэль Коллинз, которая выбила польку Игу Свентек.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 16) — Хэйли Баптист (США, Q) — 6:4, 3:6, 6:4

Элина Свитолина
  • Александр Иванов

    алоо..кастрюлеголовый ....точно ,кто-то забыл закрыть калитку в свинарнике.. таких как ты надо в психушке держать .. наверное оттуда и пишешь.. но сейчас свет погасят

    10.05.2025

  • belaruss

    не путай,1,56 л это вместимость кастрюли с твоей башки, интересно, сколько же вас свинорылых здесь? видно кто-то забыл закрыть калитку в свинарнике

    10.05.2025

  • Александр Иванов

    1,56 скорее,,, а про кастрюлеголовых уже знаю кто ... про тебя - навсегда

    10.05.2025

  • belaruss

    внутренний смех это как? проблевался что ли после бурного празднования дня гейропы? кастрюлеголовым это только на пользу, кстати, мои 1.86 м вполне меня устраивают

    10.05.2025

  • Александр Иванов

    Луи - симпатяга.. а belaruss - больной.. а после твоего ответа уже знаю кто такие Кастрюлеголовые

    10.05.2025

  • hant64

    Кастрюлеголовый, а чем тебе не угодил Луи де Фюнесс?

    10.05.2025

  • Александр Иванов

    посмотрел фото belaruss, и внутренне ( и внешне) рассмеялся. Зигмунд Фройд описал таких : чем ниже самочувствие - тем выше пижонство.. предполагаю belaruss выглядит как Луи де Фюнес или даже меньше

    10.05.2025

  • Александр Иванов

    младец, Элина, на классе, сейчас надо с бегемотом Коллинз что то придумать

    10.05.2025

  • Иван Л.

    Чувак не справилсся, забанить)))

    10.05.2025

