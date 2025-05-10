Свитолина вышла в четвертый круг «тысячника» в Риме

Украинка Элина Свитолина пробилась в четвертый круг турнира серии WTA 1000 в Риме.

В третьем круге 14-я ракетка мира в трех сетах победила американку Хэйли Баптист (90-я ракетка) со счетом 6:4, 3:6, 6:4. Матч длился 2 часа 32 минуты.

В следующем матче Свитолина встретится с американкой Даниэль Коллинз, которая выбила польку Игу Свентек.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 16) — Хэйли Баптист (США, Q) — 6:4, 3:6, 6:4