В Госдуме поддержали программу WTA по оплате декретных отпусков: «Потрясающая работа c социальной точки зрения»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на запуск специальной программы со стороны женской теннисной ассоциации (WTA), направленной на поддержку спортсменок, которые прерывают свои выступления из-за беременности.

«Это очень правильное и в то же время неожиданное решение потому, что практически никто из федераций такого себе позволить не может, с точки зрения финансов. Благодаря этой программе к WTA будут крайне положительно относиться. Это потрясающая работа c социальной точки зрения, ведь даже в профессиях, не связанных со спортом, не всегда так делают. Если это программа будет работать так, как об этом говорят, то это будет потрясающе», — сказала Журова «СЭ».

Программа будет реализоваться благодаря сотрудничеству WTA с суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. В рамках нее теннисисткам будут оплачивать декретный отпуск продолжительностью 12 месяцев. Также спортсменки смогут получить гранты на лечение бесплодия. Льготы предоставят более чем 320 игрокам WTA, имеющим на это право.

Денис Сафронов