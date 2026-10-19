Кузнецова вошла в число претендентов на включение в Международный зал теннисной славы в 2027 году

Российская теннисистка Светлана Кузнецова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы в 2027 году, сообщает официальный сайт организации.

Помимо 41-летней россиянки, в число претендентов вошли бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти и победитель US Open 2009 года аргентинец Хуан Мартин дель Потро. В категории тенниса на колясках номинирован четырехкратный паралимпийский чемпион японец Синго Куниеда.

Голосование болельщиков продлится до 25 октября. Его результаты будут учитываться при подсчете голосов экспертной комиссии, состоящей из журналистов, историков тенниса и членов Зала славы. Для избрания кандидат должен набрать не менее 75 процентов голосов с учетом бонусных баллов. Имена новых членов Зала славы объявят осенью.

Кузнецова и дель Потро номинированы второй год подряд. В 2026 году они не набрали необходимого количества голосов.

Кузнецова — четырехкратная победительница турниров «Большого шлема». Она выиграла US Open 2004 года и «Ролан Гаррос» 2009 года в одиночном разряде, а также Australian Open в парном разряде в 2005 и 2012 годах. Всего на счету россиянки 18 титулов WTA в одиночном разряде и 16 — в парном.

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