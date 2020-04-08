Светлана Кузнецова: «В России просто не было условий для тренировок, а люди несли негатив»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, почему уехала тренироваться в Испанию.

— В детстве у нас был выбор между США и Испанией, — приводит слова Кузнецовой gotennis со ссылкой на Racquet. — В России просто не было условий для тренировок, а люди несли негатив. Там мне бы не удалось добиться никаких результатов, потому что при жёстком обращении я просто закрываюсь. Сейчас всё поменялось, я стала старше и увереннее в себе. Сейчас я понимаю, что никому ничего не должна. Конечно, я играю не только для себя, я думаю о родителях и болельщиках.

Теннис подарил мне личностный рост, развитие и знания. И именно в этом его значимость, а не в деньгах и титулах. Сюда входит и личная жизнь в постоянных путешествиях, финансовая грамотность, дружба — все это детальки одного лего. Только у обычного человека в нем 2 тысячи частей, а у теннисиста — 50 тысяч.