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Светлана Кузнецова — в прямом эфире в Instagram «СЭ». Начало — в 19:00

17:35
Светлана Кузнецова. Фото Наталья Арефьева.
Светлана Кузнецова. Фото Наталья Арефьева.
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», экс-вторая ракетка мира, одна из самых успешных российских теннисисток Светлана Кузнецова — в прямом эфире в Instagram «СЭ». Начало — в 19:00.

Она расскажет о том, как проводит время в ожидании возобновления турниров, как борется со стрессом и пересматривает ли во время паузы свои матчи.

Присоединяйтесь!

Instagram «СЭ»

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/sport_express/?igshid=bqpnk2xs2b4i

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