Двукратная победительница турниров «Большого шлема», экс-вторая ракетка мира, одна из самых успешных российских теннисисток Светлана Кузнецова — в прямом эфире в Instagram «СЭ». Начало — в 19:00.

Она расскажет о том, как проводит время в ожидании возобновления турниров, как борется со стрессом и пересматривает ли во время паузы свои матчи.

Присоединяйтесь!

Instagram «СЭ»