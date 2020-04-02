Светлана Кузнецова — в прямом эфире в Instagram «СЭ». Начало — в 19:00
17:35
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», экс-вторая ракетка мира, одна из самых успешных российских теннисисток Светлана Кузнецова — в прямом эфире в Instagram «СЭ». Начало — в 19:00.
Она расскажет о том, как проводит время в ожидании возобновления турниров, как борется со стрессом и пересматривает ли во время паузы свои матчи.
Присоединяйтесь!
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/sport_express/?igshid=bqpnk2xs2b4i