Теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новый пост в Instagram. Она рассказала о любви к России.

— Сколько я ни путешествовала по миру, Россия — мое любимое место! — написала Кузнецова. -Дело даже не только в том, что я здесь родилась, что тут живут мои родные, близкие и друзья. Но и потому, что я люблю русские традиции, нашу богатую историю и менталитет, который больше нигде не встретишь.

Светлана Кузнецова: «Раньше было больше теннисисток по-настоящему топ-уровня»