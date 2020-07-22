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Светлана Кузнецова: «Сколько я ни путешествовала по миру, Россия — мое любимое место»

14:23

Теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новый пост в Instagram. Она рассказала о любви к России.

— Сколько я ни путешествовала по миру, Россия — мое любимое место! — написала Кузнецова. -Дело даже не только в том, что я здесь родилась, что тут живут мои родные, близкие и друзья. Но и потому, что я люблю русские традиции, нашу богатую историю и менталитет, который больше нигде не встретишь.

Сколько я не путешествовала по миру, Россия — мое любимое место! ?? Дело даже не только в том, что я здесь родилась, что тут живут мои родные, близкие и друзья. Но и потому, что я люблю русские традиции, нашу богатую историю и менталитет, который больше нигде не встретишь ? А какая ваша любимая страна? /// No matter how much I traveled around the world, Russia is my favorite place! ?? It's not just because I was born here, here live my friends and my family. I love Russian traditions, our rich history and mentality — it's unique? And what is your favorite country?

Публикация от Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27)

Светлана Кузнецова: «Раньше было больше теннисисток по-настоящему топ-уровня»

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