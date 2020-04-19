Светлана Кузнецова: «Шарапова, наверное, рада, что ушла из спорта до карантина»

Россиянка Светлана Кузнецова поделилась мнением о соотечественнице Марии Шараповой. В конце февраля она объявила о завершении карьеры.

— У нас взаимное уважение. — сказал Кузнецова во время эфира в Instagram с Михаилом Зыгарем. — Мы с ней общаемся, когда видимся. Мария, наверное, сейчас рада, что ушла из спорта до карантина. Теперь ей не надо переживать о форме, в которой она выйдет.

По данным на 19 апреля, в мире зарегистрированы 2 317 759 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 159 510 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 592 319 человек выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзора на день 18 апреля в России всего зарегистрировано 36 793 случая заражения коронавируса во всех 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.