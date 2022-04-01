Свентек: «Я знала, что Осака вернется на свой уровень»

Польская теннисистка Ига Свентек поделилась ожиданиями от финала турнира в Майами против японки Наоми Осаки.

«Я очень рада, что у Осаки дела складываются лучше. Я знала, что она вернется на свой уровень, это было лишь вопросом времени. Наоми — отличная теннисистка. Вспоминаю наш с ней матч, после которого я чувствовала вдохновение. Я проиграла, но поняла, что мне нужно работать больше и лучше. Тогда Наоми была первой ракеткой мира. Сейчас я чувствую, что нахожусь на другом уровне, что могу конкурировать. Посмотрим, как все сложится. Жду с нетерпением этот матч», — приводит слова Свентек Eurosport.

Свентек в полуфинале обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 6:2, 7:5. Финал турнира в Майами пройдет 3 апреля и начнется в 06.00 мск.