Свентек вышла в полуфинал турнира в Варшаве
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла чешку Линду Носкову в четвертьфинале турнира WTA 250 в Варшаве — 6:1, 6:4.
Продолжительности встречи составила 1 час 20 минут.
1-я ракетка мира Свентек 4 раза подала навылет допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету 59-й ракетки мира Носковой 3 эйса, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В полуфинале Светек сыграет с победительницей матча Хизер Уотсон (Великобритания) — Янина Викмайер (Бельгия).
Варшава (Польша)
Турнир WTA BNP Paribas Warsaw Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Линда Носкова (Чехия, 8) — 6:1, 6:4
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