Свентек обыграла Клер Лю во втором круге турнира в Варшаве
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла американку Клер Лю во втором круге турнира WTA 250 в Варшаве — 6:2, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.
1-я ракетка мира Свентек 1 раз подала навылет, ни разу не допустила двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету 78-й ракетки мира Лю 1 эйс, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
В четвертьфинале турнира 22-летняя теннисистка сыграет с Линдой Носковой (Чехия).
Варшава (Польша)
Турнир WTA BNP Paribas Warsaw Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Клер Лю (США) — 6:2, 6:2
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