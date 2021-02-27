Свентек выиграла турнир в Аделаиде
12:03
Польская теннисистка Ига Свентек 27 февраля выиграла турнир в Аделаиде (Австралия), обыграв в двух сетах швейцарку Белинду Бенчич — 6:2, 6:2.
Соперницы провели на корте час и восемь минут.
За матч Свентек совершила четыре эйса (против пяти у соперницы), но у швейцарки восемь двойных ошибок при нуле у польки. Также у Свентек преимущество по виннерсам — 22:9.
Для 19-летней Свентек это вторая победа во взрослой карьере. Первая была добыта в прошлом году на Открытом чемпионате Франции.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 535 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Ига Свентек (Польша, 5) — Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — 6:2, 6:2
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