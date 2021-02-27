Свентек выиграла турнир в Аделаиде

Польская теннисистка Ига Свентек 27 февраля выиграла турнир в Аделаиде (Австралия), обыграв в двух сетах швейцарку Белинду Бенчич — 6:2, 6:2.

Соперницы провели на корте час и восемь минут.

За матч Свентек совершила четыре эйса (против пяти у соперницы), но у швейцарки восемь двойных ошибок при нуле у польки. Также у Свентек преимущество по виннерсам — 22:9.

Для 19-летней Свентек это вторая победа во взрослой карьере. Первая была добыта в прошлом году на Открытом чемпионате Франции.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 535 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 5) — Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — 6:2, 6:2