Свентек в трех сетах обыграла Пегулу и вышла в финал турнира в Сан-Диего

Первая ракетка мира Ига Свентек в полуфинале турнира в Сан-Диего обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

Встреча продлилась 2 часа 13 минут. На счету Свентек 4 эйса, 2 ошибки на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнта из 13. У американки одна подача навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В финале турнира Свентек встретится с победительницей матча Дэниэлл Коллинз (США) — Донна Векич (Хорватия).