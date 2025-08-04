Свентек уступила Таусон в 1/8 финала турнира в Монреале
Польская теннисистка Ига Свентек в 1/8 финала турнира в Монреале уступила датчанке Кларе Таусон со счетом 6:7 (1:7), 3:6.
Встреча продолжалась 1 час 55 минут. На счету 24-летней польки 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.
В четвертьфинале Таусон встретится с американкой Мэдисон Кис.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Клара Таусон (Дания, 16) — Ига Свентек (Польша, 2) — 7:6 (7:1), 6:3
