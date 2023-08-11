Свентек сыграет против Коллинз в четвертьфинале турнира в Монреале

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз пробилась в четвертьфинал турнира в Монреале. В двух сетах она переиграла канадку Лейлу Фернандес — 6:2, 6:3.

Следующей соперницей американки будет Ига Свентек из Польши. Она переиграла чешку Каролину Мухову.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Дэниэлл Коллинз (США, Q) — Лейла Фернандес (Канада, WC) — 6:2, 6:3

Ига Свентек (Польша, 1) — Каролина Мухова (Чехия, 14) — 6:1, 4:6, 6:4