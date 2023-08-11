Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:27

Свентек сыграет против Коллинз в четвертьфинале турнира в Монреале

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз пробилась в четвертьфинал турнира в Монреале. В двух сетах она переиграла канадку Лейлу Фернандес — 6:2, 6:3.

Следующей соперницей американки будет Ига Свентек из Польши. Она переиграла чешку Каролину Мухову.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Дэниэлл Коллинз (США, Q) — Лейла Фернандес (Канада, WC) — 6:2, 6:3

Ига Свентек (Польша, 1) — Каролина Мухова (Чехия, 14) — 6:1, 4:6, 6:4

Теннис
Лейла Фернандес
0
Читайте также
Гребенкин, Мичков и Полтапов — номинанты на звание лучшего юниора сезона
Бобровский, Сорокин и Шестеркин — номинанты на звание лучшего вратаря сезона
Загадочная смерть школьницы на Урале. Главное
Президент Польши заявил о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
Концерт Little Big в Ереване отменили из-за жалоб
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Рыбакина сыграет против Касаткиной в 1/4 финала турнира в Монреале
Новости
RSS RSS
Все новости