Свентек сыграет против Коллинз в четвертьфинале турнира в Монреале
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз пробилась в четвертьфинал турнира в Монреале. В двух сетах она переиграла канадку Лейлу Фернандес — 6:2, 6:3.
Следующей соперницей американки будет Ига Свентек из Польши. Она переиграла чешку Каролину Мухову.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Дэниэлл Коллинз (США, Q) — Лейла Фернандес (Канада, WC) — 6:2, 6:3
Ига Свентек (Польша, 1) — Каролина Мухова (Чехия, 14) — 6:1, 4:6, 6:4
Новости