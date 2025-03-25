Свентек обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Майами
Польская теннисистка Ига Свентек в 1/8 финала турнира в Майами обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 7:6 (7:5), 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 23-летней польки эйс, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В четвертьфинале Свентек встретится с филиппинкой Александрой Эалой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ига Свентек (Польша, 2) — Элина Свитолина (Украина, 22) — 7:6 (7:5), 6:3
