Свентек вышла в третий круг турнира в Дохе, Наварро выбыла
Полька Ига Свентек пробилась в третий круг турнира серии WTA 1000 в Дохе.
Вторая ракетка мира во втором круге обыграла Марию Саккари из Греции в двух сетах — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 23 минуты.
Следующей соперницей Свентек станет победительница матча Линда Носкова (Чехия) — Юлия Путинцева (Казахстан).
Также в третий круг пробилась канадка Лейла Фернандес, победив американку Эмму Наварро — 6:2, 6:2. Соперницей 27-й ракетки мира станет победительница матча Аманда Анисимова (США) — Паула Бадоса (Испания)/Катержина Синякова (Чехия).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025
Призовой фонд 3 654 963 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Лейла Фернандес (Канада) — Эмма Наварро (США, 8) — 6:2, 6:2
Ига Свентек (Польша, 2) — Мария Саккари (Греция) — 6:3, 6:2