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10 февраля 2025, 18:05

Свентек вышла в третий круг турнира в Дохе, Наварро выбыла

Руслан Минаев

Полька Ига Свентек пробилась в третий круг турнира серии WTA 1000 в Дохе.

Вторая ракетка мира во втором круге обыграла Марию Саккари из Греции в двух сетах — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 23 минуты.

Следующей соперницей Свентек станет победительница матча Линда Носкова (Чехия) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Также в третий круг пробилась канадка Лейла Фернандес, победив американку Эмму Наварро — 6:2, 6:2. Соперницей 27-й ракетки мира станет победительница матча Аманда Анисимова (США) — Паула Бадоса (Испания)/Катержина Синякова (Чехия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лейла Фернандес (Канада) — Эмма Наварро (США, 8) — 6:2, 6:2

Ига Свентек (Польша, 2) — Мария Саккари (Греция) — 6:3, 6:2

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Теннис
Ига Свентек
Лейла Фернандес
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