Свентек рассказала, какой элемент игры Медведева ей хотелось бы перенять

Польская теннисистка Ига Свентек ответила на вопрос о том, какую составляющую игры россиянина Даниила Медведева она хотела бы добавить в свой арсенал.

«Подачу, конечно, потому что я не всегда была лучшей в этом, а Даня очень любит свою подачу, так что, наверное, ее. Всегда считала Даниила человеком, который выигрывает много очков благодаря подаче. И еще взяла бы его умение менять позиции на приеме. Мне нравится, как он может играть плоско, добавлять вращение и при этом отбивать мяч глубоко, даже находясь далеко от линии. Я это обожаю», — сказала спортсменка в студии Tennis Channel.

24-летняя Свентек является победительницей шести турниров «Большого шлема». Всего на ее счету 23 титула на уровне WTA в одиночном разряде. 29-летний Медведев за карьеру выиграл 20 турниров ATP.