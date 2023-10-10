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Сегодня, 09:04

Свентек: «Если бы я снова стала первой ракеткой мира, я была бы гораздо лучше подготовлена»

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек рассказала, что многому научилась, став первой ракеткой мира в юном возрасте.

Свентек впервые в карьере возглавила мировой рейтинг WTA в возрасте 20 лет.

«В последние сезоны на меня оказывалось большое давление. Но я бы сказала, что прогресс, которого я достигла, был довольно быстрым, и я не ожидала, что в прошлом году стану первой ракеткой мира. Мне приходилось иметь дело со многими вещами, и я очень быстро росла. В определенные моменты давление — это сложно. С другой стороны, это часть нашего спорта, и нам нужно научиться адаптироваться к этому и сосредоточиться на теннисе. Если бы я снова стала первой ракеткой мира, я была бы гораздо лучше подготовлена», — сказала спортсменка.

На данный момент Свентек занимает 2-е место в рейтинге WTA. 22-летняя теннисистка является победительницей четырех турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции-2020, 2022 и 2023, Открытый чемпионат США-2022) и победительницей 15 турниров WTA.

Источник: https://tennisuptodate.com/wta/if-i-were-no-1-again-i-would-be-much-better-prepared-iga-swiatek-reflects-on-her-time-at-the-top-of-wta-ranking
Теннис
Ига Свентек
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