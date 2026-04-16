Свентек — о победе над Зигемунд в Штутгарте: «Были моменты, когда пришлось поработать»

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу в матче второго круга турнира WTA-500 в Штутгарте.

Она победила немку Лауру Зигемунд — 6:2, 6:3.

«Мне удалось хорошо адаптироваться к покрытию. Оно довольно скользкое. Это другое ощущение — играть матч по сравнению с тренировкой. Поэтому я хотела приспособиться к этому и дать себе пространство принять, что все не будет идеально гладко.

Да, это был позитивный первый матч. Я использовала в тактическом плане то, что отрабатывала на тренировках. Иногда все было не так просто, были моменты, когда пришлось поработать, так что очень довольна этой игрой», — сказала Свентек на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира Свентек сыграет с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и американкой Алисией Паркс.

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