Свентек призналась, что плакала 40 минут из-за ухода Эшли Барти

Польская теннисистка Ига Свентек рассказала, как восприняла решение австралийки Эшли Барти завершить карьеру.

«Я плакала 40 минут из-за ухода Эшли. Я не знала, что происходит, и это удивило меня. Мне всегда казалось, что все мы будем играть до 35 лет или что-то вроде этого. До тех пор, пока наши тела не устанут настолько, что мы уже не сможем выступать.

Мне понадобилось время, чтобы понять, что она могла думать. Её решение было по-настоящему смелым. Я испытала из-за этого бурю эмоций", — приводит слова Свентек BBC.

Сегодня, 4 апреля, Свентек официально стала первой ракеткой мира, после того как WTA исключила Барти из рейтинга.

В субботу польская теннисистка победила японку Наоми Осаку (6:4, 6:0) в финале турнир WTA в Майами. Для Свентек это третий титул в 2022 году. Ранее она победила на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе.