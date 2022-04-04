Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:39

Свентек призналась, что плакала 40 минут из-за ухода Эшли Барти

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Польская теннисистка Ига Свентек рассказала, как восприняла решение австралийки Эшли Барти завершить карьеру.

«Я плакала 40 минут из-за ухода Эшли. Я не знала, что происходит, и это удивило меня. Мне всегда казалось, что все мы будем играть до 35 лет или что-то вроде этого. До тех пор, пока наши тела не устанут настолько, что мы уже не сможем выступать.

Мне понадобилось время, чтобы понять, что она могла думать. Её решение было по-настоящему смелым. Я испытала из-за этого бурю эмоций", — приводит слова Свентек BBC.

Сегодня, 4 апреля, Свентек официально стала первой ракеткой мира, после того как WTA исключила Барти из рейтинга.

В субботу польская теннисистка победила японку Наоми Осаку (6:4, 6:0) в финале турнир WTA в Майами. Для Свентек это третий титул в 2022 году. Ранее она победила на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе.

Источник: https://www.bbc.com/sport/tennis/60977236
Теннис
Ига Свентек
Эшли Барти
1
0
Читайте также
«Олимпийский кошмар не должен повториться». Финны и американцы требуют перемен в фигурном катании
Шамиль Тарпищев: «Когда Медведев играл в Америке я вообще не слышал свиста на трибунах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свентек впервые возглавила рейтинг WTA
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости