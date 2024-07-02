Свентек призналась, что хотела бы поужинать с Шараповой

Польская теннисистка Ига Свентек ответила на вопрос о том, с кем из спортсменов хотела бы провести ужин. В этот список она включила экс-первую ракетку мира россиянку Марию Шарапову.

«Точно со Штеффи Граф. Мне бы хотелось с ней встретиться, поговорить, обсудить наш опыт. Также, думаю, с Марией Шараповой. Мы по сути никогда не разговаривали, потому что она завершила карьеру, когда я только ее начинала. Она принимала хорошие решения вне корта в плане бизнеса и со всем хорошо справлялась, поэтому с нее можно брать пример. И с Сереной», — приводит The Tennis Letter слова Свентек.

Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. В ходе карьеры она стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде), победительницей Итогового чемпионата (2004), а также серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне. Россиянка завершила спортивную карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет.