Свентек: «Это последний турнир сезона, так что мне, вроде как, нечего терять»

Первая ракетка мира Ига Свентек поделилась мнением о собственном выступлении на Итоговом турнире WTA.

«Это последний турнир сезона, так что мне, вроде как, нечего терять.

Мне не нужно беспокоиться о том, что я собираюсь делать дальше. Конечно, я выкладываюсь на 100%, физически и морально», — приводит Tennishead слова польской теннисистки.

Свентек одержала две победы в групповой стадии Итогового турнира и, являясь лидером в своей группе, досрочно вышла в полуфинал с первого места.