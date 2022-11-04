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Сегодня, 19:41

Свентек: «Это последний турнир сезона, так что мне, вроде как, нечего терять»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Ига Свентек поделилась мнением о собственном выступлении на Итоговом турнире WTA.

«Это последний турнир сезона, так что мне, вроде как, нечего терять.
Мне не нужно беспокоиться о том, что я собираюсь делать дальше. Конечно, я выкладываюсь на 100%, физически и морально», — приводит Tennishead слова польской теннисистки.

Свентек одержала две победы в групповой стадии Итогового турнира и, являясь лидером в своей группе, досрочно вышла в полуфинал с первого места.

Источник: https://tennishead.net/iga-swiatek-nothing-to-lose-steamrolls-wta-finals-semi-finals/
Ига Свентек
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