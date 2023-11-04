Свентек победила Жабер на итоговом турнире WTA
Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу в матче итогового турнира WTA. В двух сетах она переиграла Онс Жабер из Туниса — 6:1, 6:2.
Матч продолжался 1 час 9 минут. На счету 22-летней польки 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных из 10 брейк-пойнтов. 29-летняя тунисская теннисистка 1 раз подала навылет, 5 раз подала навылет и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов.
Канкун (Мексика)
Турнир WTA GNP Seguros WTA Finals Cancun
Призовой фонд 9 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Четумаль
Ига Свентек (Польша, 2) — Онс Жабер (Тунис, 6) — 6:1, 6:2
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