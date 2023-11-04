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Сегодня, 06:31

Свентек победила Жабер на итоговом турнире WTA

Евгений Козинов
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу в матче итогового турнира WTA. В двух сетах она переиграла Онс Жабер из Туниса — 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 9 минут. На счету 22-летней польки 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных из 10 брейк-пойнтов. 29-летняя тунисская теннисистка 1 раз подала навылет, 5 раз подала навылет и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов.

Канкун (Мексика)

Турнир WTA GNP Seguros WTA Finals Cancun

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Четумаль

Ига Свентек (Польша, 2) — Онс Жабер (Тунис, 6) — 6:1, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/championships/2023/
Теннис
Ига Свентек
Онс Жабер
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