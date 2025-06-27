Теннис
27 июня, 15:33

Свентек отдала четыре гейма Паолини и вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге

Свентек впервые в карьере вышла в финал травяного турнира WTA
Руслан Минаев

Полька Ига Свентек стала финалисткой турнира в Бад-Хомбурге.

В полуфинале 8-я ракетка мира обыграла итальянку Ясмин Паолини (4-я ракетка) со счетом 6:1, 6:3. Матч длился 1 час 6 минут.

Полька впервые в карьере вышла в финал травяного турнира WTA.

Свентек в финале встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Линда Носкова (Чехия).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 4) — Ясмин Паолини (Италия, 2) — 6:1, 6:3

Теннис
Ига Свентек
Ясмин Паолини
  • Александр Иванов

    Реально Ига не 8-я, а 1-я , и по числу титулов ТБШ - 5, и по коэффициенту побед к поражениям ,т.е. лучшая из сейчас играющих. Если бы не известные события в семье Иги. то она бы и сейчас была на вершине... но через год вернется, бесспорно

    28.06.2025

  • Sergey Mironov

    8-я ракетка обыграла 4-ю ракетку! Она не просто обыграла, а сделала её легко и непринуждённо, как профи учила новичка! Подавляющее преимущество!

    27.06.2025

  • nikola mozaev

    Ига просто не заметила настырную итальянку. Похоже, что Свентек начинает выходить из затяжного кризиса. Ранее Ига никогда не блистала на траве.

    27.06.2025

    • Мирра Андреева проиграла Носковой в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

    Свентек — о полуфинале с Паолини: «Не ожидала, что выиграю этот матч»

