Свентек отдала четыре гейма Паолини и вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге
Свентек впервые в карьере вышла в финал травяного турнира WTA
Полька Ига Свентек стала финалисткой турнира в Бад-Хомбурге.
В полуфинале 8-я ракетка мира обыграла итальянку Ясмин Паолини (4-я ракетка) со счетом 6:1, 6:3. Матч длился 1 час 6 минут.
Свентек в финале встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Линда Носкова (Чехия).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Ига Свентек (Польша, 4) — Ясмин Паолини (Италия, 2) — 6:1, 6:3
