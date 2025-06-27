Свентек отдала четыре гейма Паолини и вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге

Свентек впервые в карьере вышла в финал травяного турнира WTA

Полька Ига Свентек стала финалисткой турнира в Бад-Хомбурге.

В полуфинале 8-я ракетка мира обыграла итальянку Ясмин Паолини (4-я ракетка) со счетом 6:1, 6:3. Матч длился 1 час 6 минут.

Полька впервые в карьере вышла в финал травяного турнира WTA.

Свентек в финале встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Линда Носкова (Чехия).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 4) — Ясмин Паолини (Италия, 2) — 6:1, 6:3