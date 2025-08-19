Свентек обыграла Паолини и стала победительницей турнира в Цинциннати

Польская теннисистка Ига Свентек в финале турнира в Цинциннати обыграла итальянку Ясмин Паолини со счетом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На счету 24-летней польки 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 6. У 29-летней итальянки 2 ошибки на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Свентек выиграла второй титул в 2025 году и 24-й за всю карьеру.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 3) — Ясмин Паолини (Италия, 7) — 7:5, 6:4