Свентек оценила свои перспективы на «Ролан Гаррос» после раннего вылета в Риме

Польская теннисистка Ига Свентек заявила, что не строит высоких ожиданий от выступления на Открытом чемпионате Франции-2025.

«Очевидно, было бы глупо ожидать многого, потому что я не могу показывать свой лучший теннис прямо сейчас. Я просто постараюсь немного изменить мышление, собраться и сосредоточиться на ежедневной работе», — приводит Tennis365 слова Свентек.

Также спортсменка ответила, есть ли у нее какое-то особое чувство, когда она приезжает в Париж.

«Неважно, какие чувства у меня возникают. Каждый год отличается, так что... Это не имеет значения», — добавила полька.

Ранее Свентек уступила американке Даниэль Коллинз (1:6, 5:7) в третьем круге турнира в Риме. В обновленном рейтинге WTA 23-летняя теннисистка потеряет две позиции и станет четвертой.