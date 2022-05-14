Свентек обыграла Соболенко и вышла в финал турнира в Риме
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла Арину Соболенко из Белоруссии в полуфинале турнира WTA в Риме (Италия) — 6:2, 6:1.
Матч длился 1 час и 16 минут. Свентек ни разу не подала на вылет и допустила две двойных ошибки, реализовав 6 из 15 брейкпоинтов. У Соболенко также ни одного эйса, три двойных ошибки и 1 реализованный брейкпоинт из 5.
В финале турнира в Риме Свентек сыграет с победителем матча Онс Жабер (Тунис, 9) — Дарья Касаткина (Россия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — 6:2, 6:1
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