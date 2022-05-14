Свентек обыграла Соболенко и вышла в финал турнира в Риме

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла Арину Соболенко из Белоруссии в полуфинале турнира WTA в Риме (Италия) — 6:2, 6:1.

Матч длился 1 час и 16 минут. Свентек ни разу не подала на вылет и допустила две двойных ошибки, реализовав 6 из 15 брейкпоинтов. У Соболенко также ни одного эйса, три двойных ошибки и 1 реализованный брейкпоинт из 5.

В финале турнира в Риме Свентек сыграет с победителем матча Онс Жабер (Тунис, 9) — Дарья Касаткина (Россия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — 6:2, 6:1