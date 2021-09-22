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Свентек обыграла Путинцеву во втором раунде турнира в Остраве

19:30
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Польская теннисистка Игра Свентек победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (6:4, 6:4) во втором раунде турнира WTA в Остраве (Чехия).

Следующей соперницей Свентек станет победительница пары Магда Линетт (Польша) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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