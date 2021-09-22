Свентек обыграла Путинцеву во втором раунде турнира в Остраве
19:30
Польская теннисистка Игра Свентек победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (6:4, 6:4) во втором раунде турнира WTA в Остраве (Чехия).
Следующей соперницей Свентек станет победительница пары Магда Линетт (Польша) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:4
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