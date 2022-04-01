Свентек обыграла Пегулу и вышла в финал турнира в Майами

Польская теннисистка Ига Свентек в полуфинале турнира в Майами обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Полька сделала 3 эйса и 2 ошибки на второй подаче, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. У американки одна подача навылет и две двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В финале Свентек встретится с японкой Наоми Осакой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 2) — Джессика Пегула (США, 16) — 6:2, 7:5