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Сегодня, 06:45

Свентек обыграла Пегулу и вышла в финал турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
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Ига Свентек.
Фото WTA

Польская теннисистка Ига Свентек в полуфинале турнира в Майами обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Полька сделала 3 эйса и 2 ошибки на второй подаче, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. У американки одна подача навылет и две двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В финале Свентек встретится с японкой Наоми Осакой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 2) — Джессика Пегула (США, 16) — 6:2, 7:5

Ига Свентек
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