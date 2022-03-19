Свентек обыграла Халеп и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Польская теннисистка Ига Свентек в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла румынку Симону Халеп со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Полячка сделала 2 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. У румынки 2 подачи навылет и 2 ошибки на второй подаче, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В финале турнира Свентек встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Мария Саккари (Греция).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 3) — Симона Халеп (Румыния, 24) — 7:6 (8:6), 6:4